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ترامب ينفي ارتكاب أي مخالفات خلال اتصالاته مع زعماء العالم

ترامب ينفي ارتكاب أي مخالفات خلال اتصالاته مع زعماء العالم
weam.co/613955
أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه لم يقل أي شيء غير ملائم خلال محادثات هاتفية مع قادة أجانب، في الوقت الذي التقى فيه نواب البرلمان مع مسؤول استخباراتي بشأن شكوى تقدم بها شخص من مسربي المعلومات.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير أن الشكوى تتعلق بـ”وعد” قطعه ترامب خلال مكاملة هاتفية مع رئيس أجنبي.
وقال النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن المفتش العام بالاستخبارات قرر أن الشكوى “موثوق بها وملحة”، ويجب إحالتها إلى الكونجرس.
وفي سلسلة من التغريدات، قال ترامب إنه لن يقول بالطبع أي شيء “غير ملائم” خلال محادثة مع رئيس أجنبي وهو يعرف أن أشخاصا كثيرين من وكالات الاستخبارات الأمريكية والدولة الأجنبية يتنصتون عليها.
وأضاف: “لافعل سوى الشيء الصحيح على أي حال والشيء الجيد للولايات المتحدة الأمريكية”.
وسوف يدلي القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، جوزيف ماجواير، بشهادة في جلسة مفتوحة أمام الكونجرس في 26 سبتمبر.

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