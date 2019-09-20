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سفارة المملكة بفرنسا تحذر مواطنيها من التواجد في مواقع “تظاهرات باريس”

سفارة المملكة بفرنسا تحذر مواطنيها من التواجد في مواقع “تظاهرات باريس”
weam.co/613957

أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا اليوم المواطنين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بناءً على البيان الصادر من قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات في العاصمة يوم غدٍ السبت الموافق 21 سبتمبر.
كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 – 0033626238195

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