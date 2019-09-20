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جماهير النصر تطالب السويكت بالرحيل

جماهير النصر تطالب السويكت بالرحيل
weam.co/613967
الوئام - الرياض - عبدالمجيد بن طالب 
شنت جماهير النصر مساء اليوم الجمعة، حملة بمطالبة الإدارة بالاستقالة بعد تدني مستوى الفريق عقب الخسارة الآسيوية والخروج من أمام السد القطري الاثنين الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
وخسر الفريق النصراوي اليوم ضمن الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف مقابل لا شئ.
وتصدر وسم #رحيل_السويكت_مطلب منصة تويتر بعد نهاية مباراة النصر و الحزم ولَم يكتفي جماهير النصر بالمطالبة باستقالة رئيس النصر فقط، حيث كان للمشرف العام على الفريق عبدالرحمن الحلافي النصيب الأكبر من الإنتقادات الحادة و مطالبته أيضا بالرحيل.

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