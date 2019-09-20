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الهلال يريد تكرار ما فعله الاتحاد به في 2011

الهلال يريد تكرار ما فعله الاتحاد به في 2011
weam.co/613976
إبراهيم آل صالح - الوئام

يسعى الهلال إلى الفوز على نظيره الاتحاد للمرة الثانية على التوالي و يطمح للثأر من جديد و تكرار ما فعله الاتحاد في عام 2011م حيث اخرج الهلال آسيويا و مواصلة انتصار على الهلال في بطولة كأس الملك في غضون شهر واحد .

وشهد موسم 2011م فوز اتحادي على الهلال بدوري ابطال اسيا دور الـ16 بنتيجة 3-1 سجل للاتحاد نونو أسيس هدفين و عبدالملك زيايه هدف وحيد و للهلال عبدالعزيز الدوسري و في كاس الملك انتهى اللقاء بينهما بثلاثة أهداف دون رد سجلها باولو جورج و محمد نور و عبدالملك زيايه .

و يطمح الزعيم بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدف وحيد في دوري ابطال اسيا دور ربع النهائي أن يواصل المشوار و يتغلب على الاتحاد دورياً لرد الثأر و الاعتبار و مواصلة صدارة الدوري و الابتعاد عن الغريم التقليدي النصر .

يذكر أن المباراة ستجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

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