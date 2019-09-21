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بغارة لتحالف دعم الشرعية

مقتل ثاني أبرز قيادات الحوثي في البيضاء اليمنية

مقتل ثاني أبرز قيادات الحوثي في البيضاء اليمنية
weam.co/613985
صنعاء -الوئام:

أكدت مصادر صحافية مقتل ثاني أبرز قيادات ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء اليمنية، المدعو العميد محمد عبده دغيش المكنى “أبو ثابت”، بغارة لتحالف دعم الشرعية.

وحسب المصادر، فإن غارة جوية لتحالف دعم الشرعية، استهدفت القيادي الحوثي أبو ثابت المعين من قبل الميليشيات الحوثية أركان حرب محور البيضاء.

وأكدت المصادر مقتل القيادي الحوثي محمد دغيش مع عدد من مرافقيه جراء الغارة، التي استهدفتهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي عينت دغيش مشرفاً أمنياً في محافظة البيضاء قبل أن تعينه لاحقاً أركان حرب محورها في البيضاء.

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