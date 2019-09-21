التعليقات: 0

بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أرمينيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أرمينيا
weam.co/614004
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة أخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

رئيس خيركم: المؤسس وحّد الأرض والإنسان.. لتكون البلاد وجهة الإسلام والسلام

رئيس خيركم: المؤسس وحّد الأرض والإنسان.. لتكون البلاد وجهة الإسلام والسلام
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور
خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء لرئيس الكونغو في وفيات القطار

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء لرئيس الكونغو في وفيات القطار
شاهد: «الفيصل» يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

شاهد: «الفيصل» يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>