89 عام ٌالى القمه

على بن موسى الغثيمي

وطننا العظيم المملكه العربيه السعوديه صنع له الملك عبد العزيز اعظم نقطه تحول في التاريخ. من عام 1319 فتح الرياض ثم توالت لملمه شتات الوطن 32 عاما كلها معاناه وكفاح حروب وانتصارات من نجد الى الشمال والشرق والغرب والجنوب حتى اكتمل العقد.

واصبحت كل المناطق تحت حكم القائد الفذ العظيم الملك عبد العزيز وأعلن عام 1351 بزوغ فجر وطن عظيم المملكه العربيه السعوديه توحد بعد الشتات والفرقة والفقر والجهل الى التنميه والبناء والامن ونور العلم واكتشاف النفط صعد الوطن العظيم المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز سلم المجد واستمر وسيستمر بإذن الله وتعاقب قاده الوطن 89عاما في صناعة المجد.

وساهم أبناء الوطن مع قيادتهم ودولتهم في رسم خطوات التقدم والنهضة الشاملة في كل المجالات حتى أصبحت بلادنا مركز اشعاع على مستوى العالم تحتضن الحرمين تخدمها وتخدم الاسلام والمسلمين فارتقى التعليم والخدمات الصحية والتنمية في كل مجال أصبحت ضمن أقوى 20 دولة اقتصادياً في العالم لها صوتها وقرارها تقف مع كل القضايا العادلة وتدافع عن أرضها برجالها وابنائها وبناتها الذين تفوقوا في كل العلوم على مستوى العالم.

هذه الذكرى الغاليه علينا جميعا ننقل منها رسائل هي:

1-نعمه الوطن ودورنا في الحفاظ علي هذه النعمه نحن جميعا في سفينه الوطن وعلى كل منا دوره في المحافظه على سفينه الوطن.

2- الشباب عماد الوطن نغرس فيهم قيمه هذه الوحده ودورهم الكبير في المساهمه بخدمه الوطن مستقبلا في كل مجال.

3- ابراز صورتنا الحقيقيه للعالم ولأعداء الوطن اننا لحمه وطنيه متماسكه رغم اصوات الحقد والغدر والعداء.

دمت شامخا وطن الخير والعز وادام الله عليك الامن والامان واللحمه الوطنيه بين ابناءك وبناتك مع قياده الوطن لما يحقق طموحاتك الى القمه دام عزك وطننا العظيم.

*متخصص في الادارة ومهتم بالتنمية