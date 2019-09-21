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أوزباكستان.. قواعد جديدة لحفلات الزفاف

أوزباكستان.. قواعد جديدة لحفلات الزفاف
weam.co/614032
متابعات - الوئام

البرلمان الأوزبكستاني قواعد جديدة على مراسم حفلات الزفاف بالبلاد، بهدف الحد من التبذير في الإنفاق والسخط الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد أن انتقد رئيس البلاد، شوكت ميرضيائيف، حفلات العرس المترفة قائلاً إنها تتسبب كثيراً في وفاة أفراد في الخمسينيات من أعمارهم بسكتات دماغية وأزمات قلبية بسبب تخلفهم عن سداد ما عليهم من ديون.

وشملت القواعد تحديد فرقتين موسيقيتين و3 سيارات فارهة للموكب كحد أقصى، فضلاً عن اقتصار عدد الضيوف على 250 فردا فقط.

وبحسب تقارير إحصائية، أسر العروس أو العريس تنفق على الأرجح نحو 20 ألف دولار على الزفاف، رغم أن متوسط الدخل بالعاصمة طشقند أو بالمدن الرئيسة الأخرى في البلد الواقع بوسط آسيا يبلغ ما بين 200 و300 دولار شهريا، بواسطة الاقتراض من الأصدقاء.

ويعيش كثير من أبناء أوزبكستان في الخارج وبالأخص في روسيا لدعم أسرهم داخل أوطانهم وتذهب معظم أموالهم على أعمال تجديد المنازل وحفلات الزفاف.

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