أمين منظمة التعاون الإسلامي يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

واس - الوئام:

رفع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة.

ونوه معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة قضايا المسلمين حول العالم، والسعي دوماً في وقوف قيادتها الدائم لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عنهم في كل المحافل وتقديم الرعاية لهم.

وأكد الدكتور العثيمين، أن المنظمة تشيد بدور المملكة التي ترأس الدورة الـ14 للقمة الإسلامية، التي قدمت خدمات جليلة مشهودة لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن سواء من الحجاج أو المعتمرين الذين يقصدون الديار المقدسة، وكذلك استضافتها هذا الشهر لاجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في الدول الإسلامية لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي الاستفزازية حول عزمه العمل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في حال فوزه بالانتخابات.

وأوضح معاليه، أن المملكة العربية السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً في كل برامجها ومشاريعها الداخلية، مؤكداً على ثقلها الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا برؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ التي يشرف عليها سمو ولي العهد.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن أمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، وللدول الإسلامية كافة.