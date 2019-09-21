الجبير: الاعتداء على معملي أرامكو استهدف العالم أجمع ونُحمل إيران المسئولية

الرياض - الوئام

حمل عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية، إيران، مسؤولية الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو، في المملكة العربية السعودية.

وقال الجبير ، في مؤتمر صحفي، إن الاعتداء على معملي أرامكو تم تنفيذه بأسلحة إيرانية.

وأضاف: أكثر من 80 دولة أدانت هذا الهجوم العدواني، ووصفته بالإرهابي.

واستطرد “الجبير” الاعتداء على معملي أرامكو استهدف العالم أجمع ونُحمل إيران مسئولية هذا الهجوم.

وواصل: تم استهداف المملكة بـ 260 صاروخا بالستيا و150 طائرة مسيرة.

واستطرد وزير الدولة للشئون الخارجية: إيران تؤسس ميليشيات إرهابية في المنطقة.

وأكد الجبير أن المملكة لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو رصاصة باتجاه إيران.

وطالب الجبير، المجتمع الدولي، بوضع حد لسياسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.