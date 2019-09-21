التعليقات: 0

أكثر من 80 دولة وصفته بالإرهابي

الجبير: الاعتداء على معملي أرامكو استهدف العالم أجمع ونُحمل إيران المسئولية

الجبير: الاعتداء على معملي أرامكو استهدف العالم أجمع ونُحمل إيران المسئولية
weam.co/614052
الرياض - الوئام

حمل عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية، إيران، مسؤولية الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو، في المملكة العربية السعودية.

وقال الجبير ، في مؤتمر صحفي، إن الاعتداء على معملي أرامكو تم تنفيذه بأسلحة إيرانية.

وأضاف: أكثر من 80 دولة أدانت هذا الهجوم العدواني، ووصفته بالإرهابي.

واستطرد “الجبير” الاعتداء على معملي أرامكو استهدف العالم أجمع ونُحمل إيران مسئولية هذا الهجوم.

وواصل: تم استهداف المملكة بـ 260 صاروخا بالستيا و150 طائرة مسيرة.

واستطرد وزير الدولة للشئون الخارجية: إيران تؤسس ميليشيات إرهابية في المنطقة.

وأكد الجبير أن المملكة لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو رصاصة باتجاه إيران.

وطالب الجبير، المجتمع الدولي، بوضع حد لسياسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.

روابط ذات صلة

مطاحن الكويت: مستعدون لأي تداعيات بالمنطقة

مطاحن الكويت: مستعدون لأي تداعيات بالمنطقة
تونس تطوي صفحة الرئيس الراحل بن علي نهائيا

تونس تطوي صفحة الرئيس الراحل بن علي نهائيا
الثانية خلال يومين.. سوريا تعلن إسقاط طائرة مسيرة جنوب البلاد

الثانية خلال يومين.. سوريا تعلن إسقاط طائرة مسيرة جنوب البلاد
قائد الحرس الثوري: أي دولة تهاجم ايران ستكون «ساحة المعركة»

قائد الحرس الثوري: أي دولة تهاجم ايران ستكون «ساحة المعركة»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>