مرشح أمريكي للرئاسة يخطط لإلغاء ديون قيمتها 81 مليار دولار

وكالات - الوئام

قدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، بيرني ساندرز، اليوم السبت خطة من شأنها أن تلغي فواتير طبية تأخر سدادها بقيمة 81 مليار دولار وأن يتم إحلال السجل العام محل الشركات الائتمانية الخاصة، وهو الأمر الذي سوف يسقط الديون المرتبطة بالتكاليف الصحية.

واقترح ساندرز مراجعة قانون للإفلاس يرجع لعام 2005 للسماح للأشخاص الذين لديهم فواتير باهظة باستخدام المحاكم لطلب تخفيف والقضاء على متطلبات بحث الحالة للتقدم بطلب للحماية من المقرضين، بحسب بيان من حملته.

وأضاف ساندرز: “مفهوم الديون الطبية يجب ألا يكون قائما.. ومن اللاأخلاقي والجائر أن تجد الأسر عبر الولاية نفسها شبه مفلسة أو مفلسة بالفعل جراء الديون الطبية المثيرة للشلل بينما حققت صناعة الرعاية الصحية أرباحا بقيمة أكثر من مئة مليار دولار العام الماضي”، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

واشارت الخطة إلى أن 79 مليون أمريكي “يعانون لدفع” الفواتير أو لسداد الديون الطبية.

وبموجب المقترح، سوف تتدخل الحكومة الاتحادية للتفاوض وتسديد الفواتير المتأخرة في مجموعات يتم الإبلاغ عنها للوكالات الائتمانية. كما أنه بموجب الخطة سوف يحل السجل العام محل الشركات الائتمانية الربحية.

ويستخدم السجل العام خوارزمية الكمبيوتر لتحديد الجدارة الائتمانية.

وشعار مقترح حملة ساندرز نظام “رعاية صحية للجميع” من شأنه تقديم تأمين صحة لكل الأمريكان ليحل نظام تديره الحكومة محل نظام التأمين الخاص.