خلال إجازة اليوم الوطني.. مستشفيات مكة المكرمة و16 مركزا صحيًا لرعاية المرضى

مكة الوئام حجب العصبمي

تواصل صحة مكة المكرمة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى من أهالي وزوار مكة المكرمة خلال إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٨٩ تحت شعار (همة حتى القمة).

حيث ذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن ١٦ مركزاً للرعاية الصحية الأولية داخل مكة المكرمة والقرى التابعة لها سيتم تشغيلها خلال إجازة اليوم الوطني الموافقة ليومي الأحد والإثنين (٢٢/٢٣/سبتمبر/٢٠١٩م) (٢٣/٢٤/محرم/١٤٤١هـ ) بالإضافة إلى أن جميع المستشفيات ستعمل بنظام المناوبات وكذلك يتم العمل في العيادات لمعاينة المرضى حسب جدولة مواعيدهم المحدد مسبقاً.

فيما سيبدأ العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءاً في كلاٌ من مركز الإسكان، الكعكية، كدي والهجرة، بحرة، النوارية، الزاهر، العزيزية، الشرائع٧،الجموم،مدركة،عسفان، العدل،الزيماء.

كما ستعمل مراكز الرعاية الصحية الأولية التالية (هدى الشام، الهجلة، السليمانية) من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءاً.

فيما سيتم تشغيل مركزي الاسكان وكدي والهجرة يومي الجمعة والسبت من الساعة الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءاً، مهيباً جميع المرضى والمراجعين باللجوء إلى المراكز الصحية التابعة لهم عند الحاجة، مؤكداً حرص الصحة في مكة على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى من خلال العمل الدؤوب المتواصل بهمة عالية لرعايتهم وسلامتهم، ودفع عجلة الوطن نحو القمة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يحفظ لهذا البلد قيادته وشعبه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.