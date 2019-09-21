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مانشستر سيتي يحقق أكبر فوز في تاريخه بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يحقق أكبر فوز في تاريخه بالدوري الإنجليزي
weam.co/614070

لقن فريق مانشستر سيتي ضيفه واتفورد درساً قاسياً في فنون كرة القدم وتغلب عليه 8-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبهذا الفوز استطاع مانشستر سيتي أن يستعيد توازنه في الدوري خاصة وأنه خسر في الجولة الماضية أمام نوريتش سيتي في الجولة الماضية 2-3، علما بان الفريق استطاع أن يفوز على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 3-0 يوم الأربعاء الماضي في دوري أطبال أوروبا.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول، المتصدر، والذي يواجه تشيلسي غداً الأحد، فيما توقف رصيد واتفورد عند نقطتين في قاع الترتيب.

ويعد هذا الفوز هو الرابع لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها، فيما يستمر بحث واتفورد عن أول انتصار له في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في مباراتين وخسر في أربع.

 

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