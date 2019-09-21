الإمارات: حملة الإخوان ضد مصر فشلت فشلاً ذريعاً

متابعات - الوئام

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا.

وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر السبت أن منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابله دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها.

وشدد على أن مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يومياً، مضيفاً: “الواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي، في إشارة إلى إعلام الإخوان) الممول خارجيا.”

يذكر أن قرقاش كان التقى قبل 10 أيام وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، وشدد على وجود “توافق تام في الرؤى” بين البلدين.

ووصف العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بمصر بأنها في “أزهى حالاتها”، مضيفاً أن “مصر قلب العالم العربي”.