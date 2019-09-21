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محامي “بن علي”: عائلة الراحل لا يمكنها العودة إلى تونس

محامي “بن علي”: عائلة الراحل لا يمكنها العودة إلى تونس
weam.co/614084

قال منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن على إن أفراد عائلته اللاجئين بالمملكة العربية السعودية لن يعودوا إلى تونس طالما هناك أحكام قضائية ضدهم.
ووري الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الثرى اليوم السبت في المدينة المنورة عن سن 83 عاما بعد تردي وضعه الصحي، بحسب ما أكده محاميه في تونس ولم تتوفر معلومات إضافية بشأن الحاضرين في مراسم الدفن.
لكن في فيديو للجنازة نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر عدد قليل من المشيعين للرئيس الراحل في مسجد. كما ظهر صهره سليم شيبوب زوج درصاف بن علي، ابنته من زوجته الأولى نعيمة الكافي.
كما ظهر بين المشيعين صهره مغني الراب كريم الغربي المعروف باسم “كادوريم”، زوج ابنته نسرين ابنة ليلى الطرابلسي زوجته بن علي الثانية.
ولجأ بن علي مع عائلته إلى السعودية يوم 14 يناير 2011 الذي يصادف يوم انهيار حكمه الممتد على مدى 23 عاما عقب احتجاجات عارمة ضد الفقر والبطالة والاستبداد.
وعاش مع بن علي في منفاه زوجته ليلى الطرابلسي وأبناؤه نسرين المتزوجة من مغني راب وحليمة ومحمد.
وبشأن إمكانية عودتهم الى تونس، أفاد بن صالحة بأن الأمر ليس مطروحا ولن يعودوا طالما هناك أحكاما صادرة ضد أفراد العائلة.
وقال المحامي إن “ليلي الطرابلسي والبنتان حليمة ونسرين صدرت بحقهم أحكام في قضايا مالية ولا يمكنهم العودة طالما لم تسقط تلك الأحكام”.

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