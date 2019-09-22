إسرائيل: الطائرة التي سقطت في سوريا تابعة لفيلق القدس الإيراني

القدس المحتلة - الوئام:

نفى الجيش الإسرائيلي أن تكون الطائرة المسيرة التي أعلنت القوات الحكومية السورية أمس إسقاطها تابعة له، وألمح في المقابل إلى أنها تابعة لفيلق القدس الإيراني.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”الشيء المؤكد هو أن هذه ليست طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع”.

وأضاف :”رأينا إثباتا عند السوريين أن قاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) يفعل في سورية ما يشاء، وبالطبع لا يُخبر بذلك نظام (الرئيس بشار) الأسد … الشيء المؤكد أن هذه ليست طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع، فهل الحديث عن متفجرات إيرانية إضافية تعمل بشكل غير منسق في هضبة الجولان السورية؟”.

كانت الوكالة الحكومية السورية (سانا) نفلت أمس عن مصدر ميداني قوله إن الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة، ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي وقامت بإسقاطها.

وأوضح المصدر أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية، إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة “سي فور” شديدة الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها.

ولم يكشف المصدر عن تاريخ إسقاط الطائرة، كما لم يذكر شيئا عن الجهة المشتبه فيها في تسييرها.