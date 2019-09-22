التعليقات: 0

أجبرت التجار على مخالفة القرارات الحكومية

إتهام للمليشيات الحوثية بافتعال أزمة الوقود

إتهام للمليشيات الحوثية بافتعال أزمة الوقود
weam.co/614133
صنعاء -الوئام:

اتهمت الحكومة اليمنية اليوم ، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها بعد أن أجبرت تجار الوقود على مخالفة القرارات الحكومية الخاصة بتنظيم تجارة المشتقات النفطية.

وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية إن “توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن إجبار الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا”.

وأكدت اللجنة أن جزء من أولئك التجار التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.

وأوضح البيان أن هدف ميليشيا الحوثي من وراء افتعالها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.

روابط ذات صلة

التحالف: عملية استهداف نوعية شمال الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة 

التحالف: عملية استهداف نوعية شمال الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة 
إيران ترتبك بشدة ورئيسها: الحوثي وعناصره هاجموا منشأتي النفط السعوديتين

إيران ترتبك بشدة ورئيسها: الحوثي وعناصره هاجموا منشأتي النفط السعوديتين
الحوثي أغلق 900 مدرسة وارتكب 12000 انتهاكاً جسيماً بحق الاطفال

الحوثي أغلق 900 مدرسة وارتكب 12000 انتهاكاً جسيماً بحق الاطفال
إيران: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها لتحقيق السلام في اليمن

إيران: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها لتحقيق السلام في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>