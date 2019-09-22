التعليقات: 0

ناقشنا الوضع الدقيق بالشرق الأوسط

باكستان تؤكد تضامنها مع السعودية

باكستان تؤكد تضامنها مع السعودية
weam.co/614139
اسلام اباد -الوئام:

أعربت باكستان عن “تضامنها” مع المملكة العربية السعودية، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي.

ونقلت صحيفة “دون” الباكستانية اليوم الاحد، عن قريشي قوله للصحفيين، إن رئيس الوزراء عمران خان، أجرى مناقشات مفصلة مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان بشأن الوضع الدقيق الحالي في الشرق الأوسط.

واختتم خان أمس السبت زيارة للسعودية استمرت يومين، ثم توجه إلى نيويورك لحضور الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال قريشي: “أكدنا للسعوديين تضامننا، وأيضا ضرورة توخي الحذر…دعوناهم إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات.

روابط ذات صلة

89 عام ٌالى القمه

89 عام ٌالى القمه
الاستثمار: تنفيذ أكثر من 300 إصلاح اقتصادي وإصدار 291 رخصة استثمار أجنبي

الاستثمار: تنفيذ أكثر من 300 إصلاح اقتصادي وإصدار 291 رخصة استثمار أجنبي
التقاعد: صرف أكثر من 40 مليار ريال كمعاشات للمتقاعدين

التقاعد: صرف أكثر من 40 مليار ريال كمعاشات للمتقاعدين
غرفة الطائف: اليوم الوطني الـ89 مناسبة عظيمة وانجازات دولية غير مسبوقة

غرفة الطائف: اليوم الوطني الـ89 مناسبة عظيمة وانجازات دولية غير مسبوقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>