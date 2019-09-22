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بعد وفاة مشجعة لمنعها من الدخول

تحت الضغط.. ايران تسمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية

تحت الضغط.. ايران تسمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية
weam.co/614148
طهران- الوئام:

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)‭ ‬ اليوم الأحد إنه حصل على “تأكيد” من السلطات الإيرانية
بالسماح للنساء بحضور مباراة بتصفيات كأس العالم في طهران الشهر المقبل.

وتوفيت مشجعة إيرانية هذا الشهر بعدما أشعلت النار في نفسها احتجاجا على اعتقالها بسبب حضور مباراة كرة قدم.

وتوجه مسؤولون من الفيفا إلى إيران هذا الأسبوع لمناقشة التحضيرات لمباراة أمام كمبوديا يوم العاشر من أكتوبر تشرين الأول
المقبل في بداية تصفيات كأس العالم 2022.

وأبلغ إنفانتينو مؤتمرا صحفيا “نحتاج إلى الحضور النسائي في المدرجات ويجب أن نشجع ذلك بطريقة محترمة وقوية ولا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت”.

وأضاف “حصلنا على تأكيد بأنه سيسمح للنساء بدخول الاستاد في المباراة الدولية القادمة لإيران.

“هذا أمر مهم جدا ولم يحدث (في إيران) منذ 40 عاما مع استثناءات قليلة ومن المهم الانتقال إلى مرحلة جديدة”.

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