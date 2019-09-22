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جهزت عديد من الفعاليات

عروس الصحراء «يـبـريـن» تتزين احتفالاً باليوم الوطني 89

عروس الصحراء «يـبـريـن» تتزين احتفالاً باليوم الوطني 89
weam.co/614164
نجران- الوئام- سالم المري:

تزين مـركـز يـبـريـن بمختلف ألوان الابتهاج والفرحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، حيث أكملت جميع الدوائر الحكومية كافة استعداداتها لاستقبال يوم الوطن الـ 89 .

ووضح رئيس مركز يبرين الشيخ جابر بن حمد المرظف المري، في تصريح صحفي، أن يـبـريـن أنهت كافة استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني للمملكة، وذلك بتهيئة كافة الأماكن بوضع الأعلام واللوحات التي تحمل الشعارات والصور الوطنية في الطرق والشوارع والميادين والساحات.

وقال ايضاً حرصنا على إظهار يبرين بحلة باهية وألوان جمالية مضيئة ولوحات فنية جميلة ، كما تزينت عروس الصحراء بكافة أنواع الاضاءة على أعمدة الإنارة والأشجار، وجهزت عديد من الفعاليات بما يتواكب مع قيمة هذه المناسبة الغالية على نفوس جميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.

وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بها ، وكذلك تعكس المعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة منذ أن وحدها المغفور له الملك عبدالعزيز حتى عهد سيدي الملك سلمان الحزم والعزم و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الثاقبة والخطوة الواثقة نحو القمة بالهمة والتحدي والاصرار .

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