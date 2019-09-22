في حملة “مبتكرة”.. جماهير الاتحاد: حظر الرعاة لإقالة المدرب

الوئام - محمد بن نافع

واصلت الجماهير الاتحادية مطالبتها برحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم التشيلي لويس خوسيه سييرا، من خلال طريقة مبتكرة بعد أن دشنت وسم #حمله_تبليك_رعاه_الاتحاد_حتى_طرد_سييرا، عقب النتائج غير المرضية وظهور الفريق بشكل باهت جدًا ودون أي هوية منذ بداية الموسم حيث خسر من ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل أن يتلقى خسارة قاسية من الفريق الهلالي بنتيجة (3-1) ويودع عقبها بطولة دوري أبطال آسيا من الدور الربع نهائي، ويعود مرة أخرى ويخسر أمام الهلال مرة ثانية، بالنتيجة ذاتها (3-1) في الجولة الرابعة “همة حتى القمة” من الدوري المحلي وهي الحملة التي قام خلالها الجمهور الاتحادي بمقاطعة وتبليك رعاة النادي حتى تستجيب الإدارة لمطالبهم التي تراها الجماهير مشروعة حفاظًا على هيبة الكيان بعد تدهور مستوى الفريق بشكل كبير جداً.

وطالبت الجماهير، إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بتحمل كامل مسؤوليتها عقب تلك الخسارة وإصرارها على استمرار المدرب الذي ترى أنه تسبب في تفريغ الاتحاد من لاعبين أجانب مهمين جدًا أمثال جاري رودريغز والذي يقدم مستويات كبيرة جدًا حاليًا في الدوري التركي إضافة إلى الإيفواري سيكو سانوغو خلافًا لعدم إعطاء مواهب الفريق الفرصة الكافية كاللاعب الموهوب عبدالعزيز البيشي والذي قدم مستويات مميزة جدًا وعدم وجود مبرر واضح لاستبعاده في أكثر من مباراة، كما أكدت الجماهير الاتحادية على أن تعاقدات سييرا كانت نقطة ضعف كبيرة وأكبر دليل جلب لاعب بعمر الـ (35) ليتم إلغاء عقده في بداية الموسم.

ولاتزال الجماهير الاتحادية تنتظر ردة فعل واضحة من إدارة النادي لتعديل الوضع الفني المتدهور للفريق مؤكدةً بأن بقاء المدرب سيزيد الأمر سوءًا وسيوصل الفريق لمرحلة لا تحمد عقباها.

يذكر أن الفريق الاتحادي يحتل المركز (14) في سلم الترتيب برصيد (3) نقاط.