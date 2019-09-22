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وعكة صحية تصيب إمام المسجد النبوي علي الحذيفي

وعكة صحية تصيب إمام المسجد النبوي علي الحذيفي
weam.co/614258

أصيب إمام المسجد النبوي، الشيخ علي الحذيفي، بوعكة صحية، دخل على أثرها المستشفى.

وقال مقربون من الشيخ، إن الحذيفي (72 عامًا)، تعرض لجلطة، لكن حالته مستقرة، وبدأت بالتحسن.

وكتب القارئ نايف الفيصل على “تويتر”: “دعواتنا للشيخ المقرئ د. علي الحذيفي (إمام المسجد النبوي أكثر من 40 عاما) بالشفاء والعافية، فقد تعرض لجلطة أدخل على أثرها المستشفى.. لا بأس عليه أجر وطهور وعافيةٌ ونور”.

وغرد قارئ ناصر القطامي قائلا: “تعرض شيخنا المقرئ الكبير د. علي الحذيفي “إمام المسجد النبوي الشريف” لوعكة صحية اليوم أُدخل على أثرها إلى المستشفى، وهو في تحسّن ولله الحمد.. نسأل الله أن ينزل عليه العافية، وأن يمنحه من واسع لطفه، وكريم فضله”.

ولد علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي، 1947 في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر في جنوب مكة المكرمة.

يحمل الشيخ الحذيفي درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وقد تولى الإمامة والخطابة لفترات في مسجد قباء بالمدينة المنورة، ثم عين إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام 1979، ونقل بعد ذلك إمامًا إلى المسجد الحرام 1981، ثم أعيد إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام التالي، وظل في منصبه حتى اليوم.

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