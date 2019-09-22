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ذعر إيراني بعد التحركات السعودية الأخيرة وإرسال أمريكا قوات للخليج

ذعر إيراني بعد التحركات السعودية الأخيرة وإرسال أمريكا قوات للخليج
weam.co/614275
الرياض - الوئام

يبدو أن الذعر سيطر على النظام الإيراني من التحركات السعودية الأخيرة، وإرسال الولايات المتحدة المزيد من القوات والأسلحة إلى المملكة العربية السعودية رداً على هجوم على حقول النفط التي أعلنت الولايات المتحدة تورط طهران فيها.

التخبط الإيراني داخل المؤسسات الرسمية ظهر في نفي طهران ضلوعها في هجمات أرامكو، ثم تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع شبكة سي بي إس يوم الأحد ليثبت التهمة على بلاده في إظهار غضبه للتحركات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: “لن نبدأ الحرب أنا واثق من ذلك”.

سعى ظريف إلى محاولة تهدئة رد الفعل بعرضه مبادرة سلام مزعومة قال إن طهران ستضعها للمنطقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تضم تحالفًا من دول إقليمية وأجنبية.

في وقت سابق حاولت إيران في جملة من المناسبات الدفع بتورطها في الهجمات على منشأتي نفط في أرامكو السعودية، لكن الأدلة تشير إلى إبطال مزاعمها، في الوقت الذي أكد المسؤولون الأمريكيون باللوم على إيران في الهجوم الذي أدى إلى انخفاض إنتاج النفط من حقل سعودي رئيسي. وتبرع الحوثيون المالون لإيران بمحاولة حمل التهمة بدلا عن نظام طهران بالاعتراف بالاعتداء، لكن تأكيد الإدارة الأمريكية أن الضربات جاءت بأيد إيرانية.

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