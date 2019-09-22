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ليفربول يواصل انطلاقته المثالية ويحسم قمة تشيلسي

ليفربول يواصل انطلاقته المثالية ويحسم قمة تشيلسي
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واصل ليفربول انطلاقته المثالية في الدوري الانجليزي الممتاز بفوزه على مضيفه تشلسي 2-1 في قمة ختام المرحلة السادسة، في لقاء ضرب فيه الضيوف بسلاح الركلات الثابتة.

وسجل أهداف ليفربول، وصيف الموسم الماضي والطامح بمعانقة اللقب للمرة الاولى منذ عام 1990، ترنت ألكسندر-أرنولد (14) والبرازيلي فيرمينو (30)، فيما سجل الفرنسي نغولو كانتي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (71).

وعزز ليفربول صدارته الى 18 نقطة بعد ستة انتصارات من ست مباريات، وأعاد الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين الذي اكتسح واتفورد بثمانية أهداف نظيفة السبت، فيما تجمد رصيد تشلسي عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف توتنهام ومانشستر يونايتد وبيرنلي وشيفيلد يونايتد.

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