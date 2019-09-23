كبار العلماء تنوه بتمسك المملكة بكتاب الله وسنة رسوله ووسطيتها واعتدالها

أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الله تعالى أنعم على هذه البلاد بنعم كثيرة يأتي في طليعتها اجتماع كلمتها ووحدة ترابها على هدي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله -.
وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين: إنه بتوفيق الله ثم نتيجة للسياسات الحكيمة التي يتبعها ملوك هذه البلاد إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدهما الله- ظلت هذه الدولة المباركة -بفضل الله- متمسكة بمبادئها، ملتزمة بمنهجها، محافظة على الأسس التي قامت عليها، مؤثرة في العالم بوسطيتها واعتدالها في تنميته واستقراره.
وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بتقوى الله تعالى، والمحافظة على ما أنعم الله تعالى به على هذه البلاد من تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله واجتماع الكلمة حول ولاة الأمر، دون أن يفرق بيننا تيارات وافدة، أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة، امتثالا لقوله تعالى:( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون).
نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمر ويسددهم ويعينهم، كما نسأله -سبحانه- أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين.
الحمايه بالذكر نود ونرجو وضع ادعيه مثل اعوذ بالله من فجاءه نقمتك وزوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك خصوصا في بقيق ونود تغيير اسم بقيق الى اسم اخر اكثر منعه وعدم وصول لان الكلمه الطيبه صدقه وكذلك الاكثار من كتابه المعوذات في جميع ارجاء الوطن او غير وطننا مثل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد في كل مكان لان مذكور في القران حسدا من عند انفسهم لكي يرجعوا عن دينهم ان استطاعوا وان كان مكرهم لتزول من هالجبال ايضا سوره الاخلاص والناس وايه الكرسي وكل ايه وحديث تحمي وترد وتردع وكل دعاء والاجدر كتابته على المجسمات على اللوحات على كل موقع لكي يثبت ولان ذكر الله اكبر من كل شي ادام الله على وطننا وغيره نعمه الامن والاستقرار حتى نلقاه على الوجه الذي يرضيه
لن يضركم من ضل اذا اهتديتم نشر الهدايه لكل الاشخاص لان يهدين الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم