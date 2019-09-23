صدمة.. 400 مليون تعيد دوامة الديون الاتحادية.. والجماهير تناشد رئيس الهيئة

الوئام - محمد بن نافع

أثار أنمار الحائلي، جدلًا واسعًا وقلقًا كبيرًا لدى الجماهير الاتحادية عندما صرح من خلال ظهوره الفضائي عبر برنامج “الدوري مع وليد” بأن ديون نادي الاتحاد بلغت (400) مليون ريال وهو ما يعني عودة نادي الاتحاد لدوامة الديون من جديد.

وذكر “الحائلي”، أنه من وجهة نظره أي شخص يقدم لنادي الاتحاد عليه أن يتحمل مسؤوليته تعاقداته ولم يذكر إيضاحًا تفصيليًا لتلك الديون.

يذكر أن نادي الاتحاد عانى في السنوات القليلة الماضية من مشاكل مالية وديون تضرر منها الكيان بشكل كبير من خلال حرمانه من المشاركة بدوري أبطال آسيا وكذلك خصم نقاط من رصيده في الدوري قبل أن يتدخل ولي العهد “حفظه الله” صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ويأمر بسداد ديون جميع الأندية.

من جانبها طالب كثير من الجماهير الاتحادية، الرئيس العام لهيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالتدخل وتشكيل لجنة للوقوف على الديون التي ذكرها الرئيس الاتحادي ومعرفة من المتسبب في هذا المبلغ الكبير جدًا والضخم حيث لم يمر موسم على سداد جميع ديون الاتحاد بالمكرمة من قبل ولي العهد “حفظه الله”.