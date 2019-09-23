إخلاء سبيل مواطن يتجول بـ”أسد” في أحد الطرق بجدة

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة، مواطنًا يصطحب أسد، ويتجول به بجوار إحدى الكافيهات بأحد الطرق الرئيسة بمدينة جدة، وفتحت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، واستدعت الأمانة لاستلامه بحكم أنها جهة الاختصاص في مثل هذه الحالات.
وذكر المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ”الوئام”، أنه بعد مباشرة الواقعة من قبل الأمانة والشرطة تم أخذ تعهد على المواطن من قبل أمانة محافظة جدة وكذلك شرطة جدة، بعدم التجول بالأسد في المرافق العامة وأن ذلك يعد مخالفة نظامية يحاسب عليها مرتكبها.
يذكر أن المواطن وبعد أخذ التعهد عليه تم تسليمه الأسد على أن يراعي الأنظمة والقوانين في ذلك.
تعهد اكيد رجل اعمال والا عندة واسطة لا ويقولون قضينا علي فساد الكبار يا حبيبي ههههههههههههههههههههههه
جبار اي يجبر اللي مكسور اللي محزون ايا كان هذا معناه لان بودهم ان تعود عليه نعم فيعملون من اجل الناس الكثير الذي قد لا نشعر به لكن الاستفاده من من لديه عاهه مثل من لديه رجل واحده كسلفر من لديه عين واحده من في مستشفى النفسيه من به عاهه او اعاقه لديهم اشياء ليست لدى الاناس العاديين لان الله عوضهم باشياء اخرى عندما اخذ منهم اشياء نرجو البحث عنهم وتطوير امكانياتهم واستجدايهم عسى الله ينفع بالجميع لديهم اشياء لا يتصوره العقل العادي
جبار اي يجبر اللي مكسور اللي محزون ايا كان هذا معناه لان بودهم ان تعود عليه نعم فيعملون من اجل الناس الكثير الذي قد لا نشعر به لكن الاستفاده من من لديه عاهه مثل من لديه رجل واحده كسلفر من لديه عين واحده من في مستشفى النفسيه من به عاهه او اعاقه لديهم اشياء ليست لدى الاناس العاديين لان الله عوضهم باشياء اخرى عندما اخذ منهم اشياء نرجو البحث عنهم وتطوير امكانياتهم واستجدايهم عسى الله ينفع بالجميع لديهم اشياء لا يتصوره العقل العادي حتى من برص وجذام مثلا يقال الحرب جرباء مثلا من به جرب لديه ما لا يتوقع الحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيهم