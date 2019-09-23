تعليقات 3

العمل: هذا هو الإجراء الصحيح في حال رفض الخادمة الاستمرار بالعمل

العمل: هذا هو الإجراء الصحيح في حال رفض الخادمة الاستمرار بالعمل
weam.co/614426

ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على سؤال أحد المتابعين على حسابها بموقع “تويتر”، بشأن الإجراءات المتبعة في حال رفض الخادمة الاستمرار في العمل.

وقال السائل: “عاملة منزلية رفضت العمل وتريد السفر بعد ثمانية شهور”.

وجاء رد الوزارة: “إنه في حال رفض الخادمة العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى ترد إلى مكتب الاستقدام الأهلي وتعوض بخادمة بديلة”.

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التعليقات (٣) اضف تعليق

  1. ٣
    عبدالله العتيبي

    ماجبتو شي جديد حللت الماء بعد الجهد بالماء

  2. ٢
    زاير

    هناك جلود للثعابين جميله جدا في شكلها لماذا لا تكون فرش واخذ تصميم جلد الثعبان او يكون واجهه لمنزل او الاستفاده من المناظر الطبيعيه وتحويلها الى فن مثلا على الاحواش على اي موقع حدايق منتزهات وكثر ودثر

  3. ١
    زائر

    ماشاءالله رد ماكنا ندري عنه ، استخفاف بالعقول