العمل: هذا هو الإجراء الصحيح في حال رفض الخادمة الاستمرار بالعمل

ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على سؤال أحد المتابعين على حسابها بموقع “تويتر”، بشأن الإجراءات المتبعة في حال رفض الخادمة الاستمرار في العمل.
وقال السائل: “عاملة منزلية رفضت العمل وتريد السفر بعد ثمانية شهور”.
وجاء رد الوزارة: “إنه في حال رفض الخادمة العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى ترد إلى مكتب الاستقدام الأهلي وتعوض بخادمة بديلة”.
ماجبتو شي جديد حللت الماء بعد الجهد بالماء
هناك جلود للثعابين جميله جدا في شكلها لماذا لا تكون فرش واخذ تصميم جلد الثعبان او يكون واجهه لمنزل او الاستفاده من المناظر الطبيعيه وتحويلها الى فن مثلا على الاحواش على اي موقع حدايق منتزهات وكثر ودثر
ماشاءالله رد ماكنا ندري عنه ، استخفاف بالعقول