همة حتى القمة.. الأرض تتزين بنبل “الخفاق الأخضر” (صور)

متابعات- الوئام

تتزين ربوع الأرض، اليوم، بنبل اللون الأخضر في علم المملكة، هذه الراية الخفاقة عاليا و التي تصر على السلام في الأرض بعزة وإباء كبيرين، وتوشحت ميادين وأماكن كثيرة في العالم بألوان العلم السعودي محتفلة باليوم الوطني الـ89 للمملكة تعبيرا عن حب وتقدير للمملكة وقيادتها منذ تأسيسها.

وتحتفل المملكة منذ أيام بحلول اليوم الوطني الـ89، الذي يصادف اليوم 23 سبتمبر، وسط فعاليات مختلفة شهدتها السعودية وتستمر حتى نهاية الأسبوع، كما شاركت دول المملكة الاحتفال بهذه المناسبة.

البداية من أمريكا، حيث احتفلت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة في الولايات المتحدة، مع الجالية المقيمة في أمريكا، مرتدية زيا زاهيا مستوحى من التراث السعودي.

وفي البحرين لفت جسر الملك فهد، الأنظار هذا العام، باحتفالات أقامها بهذه المناسبة، كان أبرزها رقصة العرضة السعودية الشهيرة، وانطلاق 350 سيارة معدلة ودراجة نارية على الأقل من الجسر في مسيرة باليوم الوطني، كما شاركوا في كتابة KSA من خلال السيارات.

بدوره، شارك الجانب البحريني لجسر الملك فهد السعوديين فرحتهم، حيث استقبلوهم بالهدايا الرمزية أثناء عبورهم البحرين، كما شاركوا برقصة العرضة والألعاب النارية.

وفي الإمارات، شارك كثيرون السعودية احتفالاتها الوطنية، حيث أضاء برج خليفة كعادته بالعلم السعودي. كما احتفت مؤسسات وجهات حكومية بمناسبة هذا اليوم، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة والعروض المختلفة في عدة هيئات ترفيهية ومراكز تسوق.

ودشن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاثنين، شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ89.

ويعتبر شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من أكثر الشوارع الرئيسية الحيوية في مدينة أبوظبي، لامتداده على طول 4.6 كيلو متر بدءا من شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع شارعي العلم والكاسر.

وشارك منفذ جمارك ”السالمي“ في دولة الكويت، السعودية، احتفالها باليوم الوطني، حيث وزعت الهدايا الرمزية على السعوديين القادمين إلى البلاد.

كما يعد الشارع الرئيسي المؤدي إلى أهم المعالم الحضارية والوطنية والسياحية مثل صرح زايد المؤسس، مركز المارينا، وكاسر الأمواج والمبنى الرئيسي لأدنوك.

كما احتفلت شركة غوغل عبر محرك بحثها الشهير باليوم الوطني الـ 89، حيث غيَّرت غوغل واجهة محرك بحث متصفحها الرئيس احتفالاً بتوحيد السعودية، ووضعت شعاراً خاصاً، يظهر لمستخدمي غوغل في المملكة العربية السعودية، عبارةٌ عن العلم السعودي يرفرف داخل دائرة خضراء، وخلفه سماء وسحب، مع كتابة اسم google في الأسفل.

ونشر سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، السفير أسامة بن أحمد نقلى، مقطع فيديو، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير«تويتر»، لمبنى السفارة وهو متشح باللون الأخضر، احتفالاً باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

كما شاركت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية اليوم بعروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة ، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع( F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون ) وطائرة (MRTT )المخصصة للتزود بالوقود، حيث جُهّزت خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.

يذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89 .

وشهدت عدة مناطق في المملكة احتفالات فنية لعدد من الفنانين الخليجيين، كان أبرزهم نبيل شعيل، وخالد عبدالرحمن، وعبدالله الرويشد، واصيب أبو بكرة، وماجد المهندس، وداليا مبارك، وراشد الماجد، وبلقيس.

فيما من المقرر أن يحيي كل من الفنانة نوال الكويتية والفنان الشاب عايض، إضافة إلى عبادي الجوهر وحسين الجسمي، ورابح صقر والفنانة وعد، في الرياض وجدة حفل اليوم الاثنين.

كما أهدى الفنان الكويتي محمد البلوشي، أغنية ”ونعم السند“، للشعب السعودي بهذه المناسبة، فيما هنأ فنانون السعوديين بهذه المناسبة منهم البحرينية شيماء سبت والإماراتي حبيب غلوم.