«العنزي» يتجّول في أكثر من 30 دولة آسيوية وأوروبية رافعًا العلم السعودي

دفع حب الوطن الرحالة السعودي محمد بن راضي العنزي إلى إطلاق مبادرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 أسماها “فرحة وطن”، قام خلالها بجولة على دراجته النارية إلى أكثر من 30 دولة آسيوية وأوروبية، رافعًا العلم السعودي طوال هذه الرحلة التي استغرقت شهرًا ونصف الشهر.
وقال العنزي : هذه المبادرة هي جهد شخصي دفعني إليها حبي للوطن، حيث قررت في عيد الأضحى الماضي القيام بجولة في آسيا وأوروبا، أهدف من خلالها إرسال رسالة لشعوب هذه البلدان التي زرتها عن جهود المملكة ومكانتها في نفوس أبنائها، وانتهت هذه الرحلة يوم أمس في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة المملكة في فرنسا احتفاءً باليوم الوطني الـ 89، وسأعود أدراجي من خلال الدول التي مررت بها أثناء رحلتي حتى أصل إلى المملكة بإذن الله تعالى.
وأضاف: تم استقبالي في جميع هذه البلدان بالحفاوة والتكريم من قبل شعوب هذه الدول عند رؤيتهم للعلم السعودي، مشيدين بالتقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في جميع الأصعدة، وبالرؤية الطموحة لسموّ وليّ العهد حفظه الله.
وبهذه المناسبة، قدم العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللشعب السعودي بهذه المناسبة، داعيًا الله عز وجل أن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.
هديه تعويضيه للوطن لا تعوض بثمن ولا تقدر كما هو معلوم ان عدد سكان السعوديه حوالي ثلاثون مليون ومقارنه بغيرها من الدول حيث ان بعض الدول فيها مليار نسمه كالصين وبعضها ميتان مليون والبعض ثلاث مايه مليون واعداد مبكر مثلا نعوذ بالله من القله ولكي نعوض هذا العدد ليكون لنا رصيد اكبر حتى يكثر السكان هو انشاء مثلا مليار علم سعودي كمشروع فيه كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله والله اكبر من كل شي او مثلا مايه مليون استغفر الله مايه مليون لا حول ولا قوه الا بالله مايه مليون حسبي الله ونعم الوكليل فانقلبوا بنعمته اخوانا لم يمسسهم سوء عشر عبارات او اكثر في لوحه واحده المهم يصل العدد الى مليار فاذا وصلنا لعدد مليار لشي معين كذكر الله فاننا بذلك نحصن الوطن اكثر ولنا هيبه اكثر لا احد يستطيع مسها فهيا الى كثره الاعداد
الوطن كلمه جميله ان لم تكن اجمل كلمه لذلك نعمل شي سري جدا للوطن هو مثلا عدد سور القران الكريم مايه واربعه عشر سور جعلها مثلا مايه واربعه عشر مدينه رسميه او مايه واربعه عشر منطقه اداريه او مايه واربعه عشر محافظه المهم شي من هذا العدد كدليل على تمسكنا اكثر بالكتاب والسنه
خدمه وطنيه بمناسبه يوم الوطن جديده وفريده من نوعها وحديثه وتواكب الرويه وفيها صدقه كبيره للمسلمين حيث ان اعظم الاعمال اجراء نهر كيف اذا كان من زمزم الفكره هي مد شبكه مياه مياه ومواصير وليات من مكه المكرمه الى جده ومن مكه المكرمه الى الطايف ثم الى باقي المدن في حدود اوليه سبع مدن الى الرياض والشرقيه وتبوك والشماليه والجنوبيه عمل لا يشق له غبار للجميع من باب وتعاونوا على البر والتقوى وماء زمزم لما شرب له سيكون قوه اضافيه ورافد للوطن بحيث الجميع يكون سهل الوصول والشرب منه كاعداد للمستقبل الرايع والزاهر المناط ال