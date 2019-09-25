تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدمي IOS تعرفوا عليها

بدأ “تويتر” في إطلاق ميزة جديدة لمستخدميه وهي “تحديد التغريدات المفضلة”، وذلك عن طريق عمل قائمة تحتوي على أشخاص تتابعهم، أو اشتراكات، حيث يمكن الآن متابعة تغريداتهم مباشرة على “التايم لاين” الخاص بالمستخدم بشكل مباشر.
كانت هذه الميزة مقتصرة على مجموعة مختارة من الأشخاص ولكن قام “تويتر” بنشرها لجميع مستخدمي iOS، ويؤكد “تويتر أن هذه الميزة ستستهل على المستخدمين تصفح المنصة بكل سهولة ويسر.
ويمكن لمستخدمي “تويتر “على منصة iOS تعديل الصفحات التي يريدون أن تظهر على التايم لاين أولا من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي، ثم في قائمة الصفحة الرئيسية تحديد “قوائم”، وأسفل كلمة “Pinned” يجب تغيير القوائم الخاصه بالمستخدم.
ابتكار لمن يريد دهن رجله بسبب حساسيه او غير ذلك ما يستدعي دهان الابيتكار هو شراب الشراب يكون فيه الدهان ثم عند نزع الشراب يقوم ايضا بتنظيف مكان الدهن في عمليه واحده وخطوه واحده بحيث ان الشراب يوضع فيه الدهان ليدخل الرجل وعند نزعه ينظف القدم توماتيكيا من الدهن وهكذا ووضعه عند ابتكاره في الصيدليات الشراب الذكي ايضا شراب يلبس عند وضع رجلك وحده يقوم بالتلبيس ووحده يقوم بانزاله