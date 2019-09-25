لندن - الوئام:

يحل نادي روكدال الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ضيفاً على مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 26 محرم 1441 هجريًا، والذي سيستضيفه الأولد ترافورد وذلك في إطار الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين 2019-20.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

سيدخل الشياطين الحُمر المباراة وهم في أسوأ حالاتهم الفنية، حيث يقدم لاعبي الريد ديفيلز أداءً لا يرتقي لتاريخ هذا النادي الكبير، فمنذ بداية الدوري والفريق يتخبط في النتائج على الرغم من انتصارهم في الجولة الأولى على تشيلسي برباعية رائعة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

لكن استمرت سلسلة من الأداء السيء والذي أدى إلى تعادلين وهزيمتين آخرهم كانت في الجولة السابقة عندما خسروا من وست هام بهدفين دون رد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

ويبدأ مانشستر يونايتد مشواره في البطولة من هذه الجولة مثله مثل فرق التصنيف الأول، بينما باقي الفرق قد شاركت في الجولتين السابقتين من أجل التأهل.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

على الجانب الآخر يدخل روكدال المباراة بعدما تخطى بولتون في الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد أن فاز بنتيجة (5-2).

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

واستكمل مشواره في البطولة بانتصاره على كارلايل في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

إذن سيكون عشاق مانشستر يونايتد على موعد مع مباراة روشديل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت موريتانيا، الثانية عشر بتوقيت دبي، عبر فضائية بي إن سبورت أتش دي 1.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

على الجهة الأخرى يعيش فريق روكدال فترة من تذبذب النتائج في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي ويقع في المرتبة السابعة عشر برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 مواجهات وتذوق مرارة الهزيمة في 3 مباريات ليبتعد عن إبسويتش تاون متصدر البطولة بفارق 11 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

الفريق بدأ مشوار ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفوز على بولتون واندررز بخمسة أهداف مقابل هدفي، قبل أن يتخطى عقبة كارلايل في الدور الثاني بالبطولة بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

ويطمح الفريق المغمور في مواصلة مشواره في البطولة والإطاحة بالشياطين الحمر وتسجيل اسمائهم بحروف من ذهب في سجلات التاريخ ولا سيما وأن المباراة ستقام على ملعب “أولد ترافورد”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

أما فريق مانشستر يونايتد فتمثل مباراة اليوم طوق النجاة بالنسبة له والخروج من دامة النتائج المتراجعة التي حققها الفريق في الفترة الماضية، والتي كان أخرها السقوط في فخ وست هام يونايتد بهدفين دون رد لحساب الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

فعلى الرغم من الإنطلاقة المبهرة لمانشستر يونايتد في البريميرليج والفوز على تشيلسي برباعية إلا أن النتائج تراجعت في شكل ملفت للنظر وبدون أي أسباب واضحة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

ويسير مانشستر يونايتد بصورة جيدة على المستوى الأوروبي بعدما استطاع تخطي إف سي أستانا بطل كازاخستان بهدف دون رد في لقاء الجولة الاولى لدور المجموعات من بطولو كأس الاتحاد الأوروبي، بالمجموعة التي تضم كلا من بارتيزان بلجراد وإي زد آلكمار إلى جانب إف سي أستانا.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروكدال بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد روكدال والقنوات الناقلة

البطولة: كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين 2019-20

المباراة: مانشستر يونايتد ضد روكدال

الملعب: أولد ترافورد

الموعد: مساء اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في تمام الساعة 21:00 مصر، 22:00 السعودية.

القناة الناقلة:

beIN SPORTS HD 1