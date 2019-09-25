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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا بث مباشر اليوم الأربعاء 25-9-2019

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا بث مباشر اليوم الأربعاء 25-9-2019
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متابعات- الوئام

تقدم لكم الوئام مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة بتوقيت المملكة، على ملعب سنتياجو برنابيو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر

ويلتقي الفريقان في معقل الملكي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر

المباراة: ريال مدريد وأوساسونا
البطولة: الدوري الإسباني

موعد المباراة: العاشرة مساء بتوقيت السعودية – التاسعة مساء بتوقيت القاهرة
الملعب: سنتياجو برنابيو

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر

وتنطلق مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سنتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر

يأتي تشكيل ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر المتوقع اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، داني كارفاخال.
خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، خيمس رودريجيز.
خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيمه، جاريث بيل.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر

وتشهد المباراة ريال مدريد ضد أوساسونا بث مباشر غياب رباعي ريال مدريد في المباراة ضد أوساسونا ماركو أسينسيو، ولوكا مودريتش، ومارسيلو، وإيسكو، بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر

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