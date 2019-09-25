“الجبير” يشيد بالإجماع الدولي على اتهام إيران بهجوم أرامكو

وكالات- الوئام

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، بالإجماع الدولي على اتهام إيران بهجوم أرامكو.

وقال للصحفيين في الأمم المتحدة، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة، أشارت إلى أن الأسلحة التي استخدمت في الهجوم هي أسلحة إيرانية، مضيفًا: “هناك إجماع على أن هذا السلوك غير مقبول”.

ووعد “الجبير”، بأن التحقيق سيكون دقيقًا للغاية، مضيفًا: “سنطرح مختلف الخيارات وسنختار المناسب للرد على الهجمات ضد المملكة”.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا هذا الأسبوع، أنها وافقت على النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين.