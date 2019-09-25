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تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق سوري هرّب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بالجوف

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق سوري هرّب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بالجوف
weam.co/614769
واس- الوئام

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء, بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجاني في منطقة الجوف فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)، تم القبض على المدعو ماجد علي الطويل “سوري الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني الأربعاء الموافق 26/ 1/ 1441 هـ في منطقة الجوف.

وأعلنت وزارة الداخلية ذلك، لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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