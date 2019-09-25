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بعد إنقاذها

“صحة الطائف” تحيل ملف مريضة خضعت لعملية تكميم مخالفة للهيئة الشرعية الطبية

“صحة الطائف” تحيل ملف مريضة خضعت لعملية تكميم مخالفة للهيئة الشرعية الطبية
weam.co/614770
الطائف - عبدالله العازمي

أحالت “صحة الطائف”، اليوم الأربعاء، ملف المريضة التي أجرت عملية تكميم مخالفة بمستشفى خاص، للهيئة الشرعية الطبية، بعد أن تسببت العملية في حدوث مضاعفات لها.

وقال المتحدث الرسمي لـ”صحة الطائف” عبدالهادي الربيعي، إن لجنة طبية أنهت تحقيقاتها بشأن حالة خضعت لعملية تكميم في أحد مستشفيات القطاع الخاص بعدما وصلت إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، إثر مضاعفات لعملية جراحية مخالفة، لافتًا إلى أن فريق طبي متخصص تدخل لإنقاذ حياة المريضة وبدأت في التماثل للشفاء.

وأضاف أن اللجنة بعد مباشرة أعمالها، أحالت ملف المريضة إلى الهيئة الطبية الشرعية، واعتمده مدير “صحة الطائف” صالح بن سعد المونس، اليوم، لافتًا إلى أن الصحة لن تتهاون مع كل مخالف أو متهاون لاسيما عندما يكون خطرًا على حياة الناس.

وجدد تأكيده أن جميع مرافق القطاع الخاص بالطائف ومحافظاتها المجاورة ليست مصرحة لإجراء هذا النوع من العمليات لعدم توفر الاشتراطات الأساسية لسلامة المرضى في تلك المرافق، مطالبًا الجميع بالإبلاغ عن المخالفات الصحية بجميع أنواعها من خلال الرقم الموحد 937.

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