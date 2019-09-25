بريطانيا: إيران ارتكبت انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي #أرامكو

واشنطن - الوئام

قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، الأربعاء، أن إيران ارتكبت انتهاكات خطيرة وممنهجة للقانون الدولي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن بريطانيا لا تزال تدعم بيانا مشتركا مع ألمانيا وفرنسا يحمّل إيران المسؤولية عن هجوم استهدف منشأتي نفط سعوديتين في الشهر الجاري. وأضاف “ليس لدينا أي شك أن بريطانيا العظمى تدعم البيان دعما تاما”.

وكان قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا اتفقوا، الاثنين، على تحميل إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر منشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بتغليب خيار الحوار على “الاستفزاز”.

وأيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ما توصلت إليه الأمم المتحدة بشأن هجمات بقيق وخريص.

وقال القادة في بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه “من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر”.