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مبعوث أمريكا لإيران: الاعتداءات على أرامكو “فعل حرب”

مبعوث أمريكا لإيران: الاعتداءات على أرامكو “فعل حرب”
weam.co/614792

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، الأربعاء، إن يجب أن تتوقف طهران عن نشر الصواريخ الباليستية وإرسالها للحوثيين، طهران تواصل رفض الدبلوماسية.

وأضاف “على طهران أن تمتنع عن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ودعم حزب الله، سيدرك النظام الإيراني في وقت ما أنه لا بد أن يجلس على طاولة المفاوضات

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران على أن الاعتداءات على أرامكو السعودية بمثابة “فعل حرب”.

وطالب باتفاق جديد يتعامل مع برنامج طهران النووي والصاروخي ويقف ضد اعتداءاتها الإقليمية، مضيفا “عادة لا نأخذ كلام وزير الخارجية الإيراني على محمل الجد”.

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