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تفاعل كبير مع فيديو طفل “لن تقع السعودية”.. وتركي آل الشيخ يطلب لقاءه

تفاعل كبير مع فيديو طفل “لن تقع السعودية”.. وتركي آل الشيخ يطلب لقاءه
weam.co/614796
متابعات - الوئام

تفاعل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مع فيديو لطفل سعودي مرتديا الزي الوطني، أجاب على سؤال في لقاء مع طفلة أخرى بأين تقع السعودية، ليرد الأول وبكل عفوية “لن تقع السعودية”، وعند إعادة السؤال على الطفل مرة أخرى أصر على نفس الإجابة.

في غضون دقائق على نشر الفيديو احتل قائمة الأعلى تداولا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وشهد تفاعلا وإثناء كبيرا من جانب النشطاء.

من جانبه، طالب رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ لقاء الطفل ووصف إيه بالبطل.

وغرد آل الشيخ معجبا رد الطفل قائلا “كفو يا بطل يا ولدين أبي أتشرف أقابلك.. يا ليت تعطيني فرصة”

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