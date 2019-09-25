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قتلى وجرحى بسبب خروج قطار عن سكته في إيران

قتلى وجرحى بسبب خروج قطار عن سكته في إيران
weam.co/614805
وكالات - الوئام

لقي أربعة ركاب مصرعهم فيما أصيب 35 آخرون، إثر خروج قطار عن القضبان جنوب شرقي إيران، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن عمال الإنقاذ نقلوا الركاب الجرحى إلى مستشفيات مدينة زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان. وكان القطار في رحلة طولها 1500 كيلومتر من زاهدان إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الوكالة إن الحادث وقع عندما خرجت عربة عن مسارها، بسبب رمال على القضبان في منطقة شورو، التي تبعد نحو 60 كيلومترا جنوب غربي زاهدان. وتشتهر المنطقة بالعواصف الرملية المفاجئة.

وتخرج القطارات عن القضبان في بعض الأحيان في إيران، ولكنها نادرا ما تؤدي إلى وقوع إصابات أو وفيات، إلا أن العشرات قتلوا وأصيب عشرات آخرون عام 2016 عندما اصطدم قطاران في محافظة سمنان التي تقع إلى الشرق من العاصمة طهران.

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