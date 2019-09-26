الرياض- الوئام:

يستضيف الفريق الكروي بنادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو ، التعاون مساء اليوم الخميس الموافق 26-9-2019 على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

ونجح الهلال بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، في فض الشراكة على صدارة جدول الترتيب والانفراد به برصيد 10 نقاط بعد فوزه الكبير الذي حققه أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف مستغلا سقوط النصر أمام الحزم بهدف دون رد.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

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ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة على ان تُذاع عبر القنوات السعودية الرياضية.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

واستهل الهلال مشواره استعادة لقب الدوري الذي افتقده الموسم الماضي لحساب جاره ، النصر ، بفوز عريض حققه أمام أبها برباعية مقابل هدفين قبل ان يتجاوز الرائد بخماسية نظيفة بعدها تعادل ايجابيا أمام الفيحاء بنتيجة 1/1 ثم العودة إلى نغمة الانتصارات على حساب الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

أما التعاون ، فسقط في فخ التعادل الايجابي بنتيجة 1/1 أمام الحزم قبل ان ينتفض في الجولة الثانية أمام العدالة وينتصر عليه بصعوبة بنتيجة 3/2 فيما تأجلت له مباراتين أمام الرائد والاتحاد.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

وتأتي مباراة الهلال والتعاون قبل مواصلة الزعيم مشواره في دوري أبطال آسيا عندما يلاقي السد ضمن ذهاب دور نصف النهائي الأول من شهر أكتوبر المقبل قبل ان يتجدد الصدام بينهما في العودة يوم 22 من الشهر ذاته.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

ويستعد فريق الهلال لإحكام قبضته مبكرًا على صدارة الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، حينما يلتقي فريق التعاون في الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

وبدأ الهلال مشواره في الدوري لاستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح النصر، بفوز عريض حققه أمام أبها برباعية مقابل هدفين، وانتصار عريض على الرائد بخماسية نظيفة، تبعها بتعادل أمام الفيحاء بهدف لكل منهما، ليستعيد الانتصارات مجددًا عندما فاز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

أما التعاون، فافتتح مشواره بتعادل مخيب أمام الحزم بهدف لكل منهما، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية أمام العدالة بنتيجة3 – 2، فيما تأجلت له مباراتان أمام الرائد والاتحاد.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

يتفوق الهلال تاريخيًا على منافسه التعاون في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما في الدوري السعودي، إلا أن لقاء الغد سيحمل ذكرى سيئة تعرض لها أمام السكري خلال الموسم الماضي ويسعى إلى رد اعتباره وهيبته.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

في الموسم الماضي، لقّن التعاون فريق الهلال درسًا صعبًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتجاوزه بخماسية مقابل لا شيء في الدور نصف النهائي وذلك قبل أيام قليلة من هزيمته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بثنائية نظيفة، ساعدت في حرمان الزعيم من الاحتفاظ بلقب الدوري.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

سبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 18 مواجهة، كانت الغلبة فيها لمصلحة الفريق الأزرق، بواقع 12 انتصارًا مقابل 4 تعادلات وفوزين فقط لفريق التعاون.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

دائمًا ما تتسم مواجهات الفريقين بالندية والإثارة، وسجل الهلاليون أكبر النتائج في شباك التعاون، في موسم 2016 حينما فاز الموج الأزرق بنتيجة 4 – 2.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

أما ثاني أكبر النتائج كانت في لقاء ذهاب موسم 2017 حينما كسب 4 – 3.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

وسجل الهلاليون في مبارياتهم الـ 18 أمام التعاون 32 هدفًا، فيما سجل التعاونيون 17 هدفًا.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

كان التعادل السلبي بين الفريقين متواجدًا في مباراة واحدة فقط موسم 2012، بينما التعادل الإيجابي كان حاضرًا في 3 مرات بنتيجة 2 – 2 موسمي 2012 و 2018 و بنتيجة 1 – 1 في موسم 2011.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

البطولة: دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)

المباراة: الهلال ضد التعاون

الملعب: ملعب جامعة الملك سعود

التوقيت: مساء اليوم الخميس الموافق 26-9-2019 في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة للمباراة:

القنوات السعودية الرياضية