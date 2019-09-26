الكويت تجدد إدانتها للهجوم الإرهابي على منشآت النفط السعودية

الكويت- الوئام:

قال رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إن ما حصل في منطقة الخليج عرض انسيابية إمداد الطاقة إلى الخطر، مشيرا في هذا السياق إلى هجمات الرابع عشر من سبتمبر على منشآت النفط الحيوية في المملكة العربية السعودية.

وجدد الشيخ جابر في كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إدانة دولة الكويت وشجبها الشديدين لهذه الهجمات الإرهابية، مؤكداً على وقوف دولة الكويت ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكرر الدعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال تأمين وحماية حرية الملاحة في هذه المنطقة الهامة من العالم والالتزام بالقانون الدولي للبحار، مؤكداً إن ذلك من شأنه أن يحافظ على السلم والأمن الدوليين.

ووصف رئيس وزراء الكويت القضية الفلسطينية بالمحورية في العالم العربي والإسلامي، داعيا إلى بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات الجادة ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل القائم على مبدأ حل الدولتين وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.