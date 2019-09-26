طرح مئات الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في الدمام

الدمام- الوئام:

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منشآت القطاع الخاص، الراغبة في المشاركة في ملتقى لقاءات الدمام 2019 إلى التسجيل إلكترونيا عبر الرابط : https://hrdfliqaat.sa، وذلك تمهيداً لطرح الفرص الوظيفية المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية البشرية.

ويعقد “هدف” ملتقى لقاءات الدمام 2019م، خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 29 أكتوبر المقبل، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

ويســتهدف الملتقى عملاء “هدف” المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتداداً لمعرض لقاءات الرياض وجدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، برنامـج التدريـب علـى رأس العمـل (تمهيـر)، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة (وصـول)، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة (قرة) وغيرهـا من البرامج.

وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويهدف الملتقى إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.