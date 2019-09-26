شاهد: إنقاذ ثلاثة رجال احتجزوا تحت الانقاض في جده

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

تمكن الدفاع المدني بمحافظة جدة في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس من انقاذ ثلاثة رجال احتجزوا تحت الانقاض بمدينة جدة .

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ان فرق الانقاذ وفرق التدخل في حوادث الانهيارات باشرة في الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس بلاغ ورد لمركز العمليات الموحد عن انهيار سقف بدخل بناية بحي العمارية وجاء في سياق البلاغ وجود محتجزين تحت الانقاض حالة بينهم وبين الخروج لمنطاق امنه.

وتابع ” واصلت الفرق السير نحو منطقة البلاغ ولديها كافة المعلومات المتوفرة لدى مركز العمليات الموحدة وتم اسنادها بعدد من فرق الانقاذ وفرق التدخل في حوادث الانهيارات كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية من الهلال الاحمر والامانة والكهرباء والدوريات الامنية والمرور .

واضاف :مع وصول الفرق اتضح ان المبنى يتكون من دورين سكني تجاري مشيد الدور الاول بالخرسانه المسلح بينما جاء الدور الثاني المكون من ٢٢ غرفة ماهوله بالسكان ( العزاب ) شعبي الانشاء ، واتضح للفرق انهيار سقف احد الغرف على قاطنيها واحتجز تحت الانقاض ثلاثة رجال من الجنسية اليمنية تتراوح اعمارهم بين ( ٥٥ الى ٧٥ ).

وابان ” ان الفرق تمكنت من رفع الانقاض واخراج ثلاثه اشخاص اصيب احدهم برضوض بسيطة عرضوا في الحال على الفرق الاسعافية التابعة للهلال الاحمر السعودي وتم الكشف عليهم وجميعهم بحالة صحية جيدة تلقوا العلاج بالموقع ولم تستدعي حالتهم نقل اين منهم للمستشفى .

واكد ” ان فرق الانقاذ واصلت عمليات البحث تحت الانقاض خشية ان يكون هناك محتجزين ومع نهاية اعمال البحث لم يتضح وجود اي اشخاص خلاف من تم انقاذهم وعددهم ثلاثة رجال .

واشار ” مع انتهاء اعمال الانقاذ وتمشيط الموقع من قبل مدني جدة باشر التحقيق اعماله كما تم طلب لجنة المباني الايله للسقوط صاحب ذلك اخلاء جميع قاطني البناية حتى انتها الجهات المختصه من اعمالها حفاظاً على سلامة الجميع .