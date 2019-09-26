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نأمل في أن يستمر الوضع مستقرا

وكالة الطاقة: هجوم السعودية لن يؤثر بشكل كبير على إمدادات الغاز المسال

وكالة الطاقة: هجوم السعودية لن يؤثر بشكل كبير على إمدادات الغاز المسال
weam.co/614851
باريس- الوئام:

قال مسؤول كبير بوكالة الطاقة الدولية في إفادة صحفية اليوم الخميس إنه من المستبعد أن يكون للهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في الآونة الأخيرة أثر فوري كبير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

لكن كيسوكي ساداموري مدير إدارة أمن وأسواق الطاقة لدى الوكالة قال إنه إذا تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط، وعلى الأخص في مضيق هرمز، فإن ذلك ربما يُلحق الضرر بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات.

وأضاف أن حصة قطر والإمارات من التجارة العالمية تبلغ نحو الربع.

وأضاف “نأمل في أن يستمر الوضع مستقرا في الشرق الأوسط وألا تحدث اضطرابات”.

وتمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس إمدادات العالم من النفط.

وتسببت هجمات على ناقلات نفط ووقود في المياه قرب المضيق وتهديدات إيران بإغلاقه في مخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

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