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وفق آخر إحصائيات رسمية

نفقات قصر أردوغان تتجاوز 387 مليون دولار كل عام

نفقات قصر أردوغان تتجاوز 387 مليون دولار كل عام
weam.co/614853
انقرة- الوئام:

قالت مصادر تركية، إن النفقات اليومية لقصر الرئاسة في تركيا خلال عام 2018 تجاوزت نحو 789 ألف دولار، وفق آخر إحصائيات رسمية، أي بم يتجاوز 387 مليون دولار سنوياً.

ونشر “ديوان المحاسبة” التركي تقريره الرقابي بشأن نفقات القصر الرئاسي لعام 2018، حيث بلغت المخصصات المالية الافتتاحية للقصر الرئاسي 845 مليون ليرة تركية، وبإضافة النفقات يتبين إنفاق مليار و648 مليون و678 ألف ليرة من الموارد العامة خلال عام واحد، وفقاً لما ذكرته صحيفة “زمان” التركية أمس الأربعاء.

وتشير إحصاءات “ديوان المحاسبة” إلى ارتفاع نفقات الرئاسة خلال عام 2018 بنحو 160% مقارنة بالعام السابق.
واللافت في تقرير “ديوان المحاسبة” لعام 2018 ارتفاع نفقات المطبخ والنظافة والملابس والصيانة، ففي عام 2017 بلغ إجمالي نفقات القصر الرئاسي 362 مليون ليرة، غير أن هذا الرقم ارتفع في عام 2018 بنحو 160% ليسجل 943 مليون ليرة.

وخلال العام الماضي سجلت خزانة القصر عجزاً بنحو 637.8 مليون ليرة، رغم تحقيقها عائدات بنحو 305 مليون ليرة.

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