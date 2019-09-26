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لتمكين القطاع الخاص

«الصندوق الصناعي» يعلن الأحد المقبل حزمة من المنتجات التمويلية

«الصندوق الصناعي» يعلن الأحد المقبل حزمة من المنتجات التمويلية
weam.co/614856
الرياض- الوئام:

يقيم صندوق التنمية الصناعية السعودي يوم الأحد المقبل بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والقادة الصناعيين من القطاع الخاص، حفلاً للإعلان عن عدد من الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة تحت شعار “الصندوق الصناعي: تمكين القطاع الخاص”، لتشمل قطاعات جديدة وواعدة تعكس مخرجات تعديل النظام الأساسي للصندوق.

ويكشف الصندوق الصناعي الذراع المالي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، عن عدد من الممكنات والخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة التي من شأنها توسيع نشاط الصندوق التمويلي في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة.

وتأتي هذه البرامج الجديدة لاستكمال ما تم إنجازه على مدى 45 عاماً، حيث قام الصندوق الصناعي بدور أساسي في دفع عجلة التنمية الصناعية بالمملكة.

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