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متاح للتحميل مجانًا للاستخدام الشخصي

المراعي تطلق خطها الجديد بالتعاون مع جوجل

المراعي تطلق خطها الجديد بالتعاون مع جوجل
weam.co/614863
الرياض- الوئام:

أطلقت شركة المراعي مؤخرًا خطها العربي واللاتيني الجديد في حفل أقيم بهذه المناسبة في مدينة دبي بحضور كلا من جمال بن حويرب المستشار الثقافي لحكومة دبي وابراهيم ال زاير رئيس الجمعية السعودية للخط العربي ومصمم الخط، التيبوغرافي العالمي مراد بطرس وعدد من الإعلاميين والمعنيين بتصور الخط العربي.

وقال عبدالله العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي، “إن الشركة تسعى من خلال هذا الخط إلى تأكيد الهوية البصرية للشركة والتعبير عن قيم العلامة التجارية، حيث يضيف الخط ملمحًا جديدًا يؤكد تفرد علامة المراعي.

أضاف العتيبي:”إن الشركة تتيح الخط للتحميل مجانًا بالتعاون مع شركة جوجل، لأغراض التطوير والتصميم والاستخدام الشخصي، دعمًا من الشركة للمصممين والتيبوغرافيين العرب، مؤكدًا أن دعم المواهب هو أمر رسخته المراعي وتعمل عليه من خلال مبادرتها لدعم المواهب العربية.

من جانبه قال مصمم الخط التيبوغرافي العالمي مراد بطرس: “لقد عملنا مع فريق كبير من المصممين عندما كلفنا من قبل المراعي لتطوير هذا الخط، وقد حرصنا خلال عملنا أن نخرج عملاً متميز يضيف إلى تميز المراعي باعتبارها من كبريات شركات الأغذية في العالم.

وأضاف: تم تطوير الخط في ٤ أوزان مختلفة باللغتين العربية والإنجليزية.

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