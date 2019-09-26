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تحت 23 عاما

قرعة كأس آسيا: الأخضر في المجموعة الثانية مع سوريا وقطر

قرعة كأس آسيا: الأخضر في المجموعة الثانية مع سوريا وقطر
weam.co/614881
واس - الوئام:

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم ” تايلند 2020 ” المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وسوريا وقطر .
جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك, حيث سيلعب منتخب تايلاند “المسضيف” بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق وأستراليا والبحرين, وفي المجموعة الثالثة منتخب أوزبكستان “حامل اللقب”إلى جانب كوريا الجنوبية والصين وإيران, وفي المجموعة الرابعة منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن والإمارات.
وتوجت أوزبكستان بلقب النسخة الماضية من البطولة بعدما تغلبت في المباراة النهائية على فيتنام 2-1.
وستكون المنافسة على أشدها من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، حيث تحصل أول ثلاثة منتخبات على بطاقات التأهل كي تنضم إلى منتخب اليابان المضيف.
وسوف تقام النسخة الرابعة من البطولة في ثلاث مدن هي بانكوك وبوريرام وسونغكلا، حيث ستنطلق المنافسات يوم 8 يناير 2020، على أن تقام المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه .

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