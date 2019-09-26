“الصحة” تعلن جدول مواعيد مقابلات المرشحين لوظائف الصحة العامة

الرياض- الوئام

أعلنت وزارة الصحة عن جدول مواعيد مقابلات المرشحين لوظائف الصحة العامة، وطالبت المرشحين إحضار أصول وصور المستندات (وثيقة التخرج – السجل الأكاديمي – الهوية الوطنية – شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية – الخبرات السابقة – طباعة بيان التأمينات الاجتماعية أو بيان الخدمة موضح به المسمى الوظيفي – بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي – صورة شخصية)، وذلك في مقر الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بمدينة الرياض حسب الموقع الجغرافي.

وللاطلاع على جدول مواعيد مقابلات المرشحين​، عبر الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Pages/Ads-2019-09-25-001.aspx